東方日報A1：消委會抽查鑄鐵鍋　7款有4款不達標

鑄鐵鍋因其性能好，外形鮮艷美觀，而在市面大行其道，索價隨時過千元亦無減其人氣，成為女士的搶手貨，有品牌更被冠以「港女煲」之名；但原來鑄鐵鍋若不慎使用，隨時有健康風險。消費者委員會昨公布測試結果，發現7款鑄鐵鍋樣本中，有4款的金屬釋出量超出國際標準，其中「Bruno」的琺瑯塗層鑄鐵鍋，驗出含致癌重金屬鎘及俗稱「砒霜」的砷，分別超標5.4倍與16倍；而「Lodge」的無琺瑯塗層鑄鐵鍋，亦被檢出鐵釋出量超標54倍。

消費者委員會測試市面上7款鑄鐵鍋 ，其中5款有琺瑯塗層，餘下的兩款「Lodge」與「柳宗理Sori Yanagi」則沒有，售價介乎798元至3,199元，全部的樣本均聲稱適用於氣體爐、電磁爐及焗爐。

在測試樣本的金屬釋出量中，消委會參考國際標準指引，把3%醋酸模擬食物，放入有琺瑯塗層的樣本中，並置於攝氏95度的高溫環境下兩小時，發現「Bruno」的樣本中，被驗到釋出被國際癌症研究機構視為一級致癌物的鎘與砷，含量分別超標5.4倍與16倍，又驗到鋰釋出量超標11.1倍等；而「Vermicular」樣本的鈷及鋰釋出量則分別超標約0.6倍及1.3倍。

至於無琺瑯塗層的樣本，消委會亦參考歐洲委員會的化學安全性指引，進行類似測試。結果顯示，「Lodge」樣本的鉻、鐵、錳及釩的釋出量分別超標約0.7倍至54倍，「柳宗理Sori Yanagi」樣本的鐵釋出量亦超標1.4倍。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，測驗是根據國際標準，並不等如正常煮食時金屬量釋出情況，認為要視乎食物的分量、烹煮溫度、使用時間而定，但現時難以估計使用鑄鐵鍋會帶來的健康風險，認為生產商有必要審視原材料與生產過程。她表示市民不需立即停用有問題產品，但亦應避免煮酸性食物，如煲薑醋。

家庭醫生關嘉美表示，人體長期攝入鎘會損害腸胃道、骨骼及多種內臟功能，嚴重會致癌；而鐵雖然是人體必需金屬，但吸收過量仍會對身體有影響，特別是地中海貧血患者，過量的鐵會破壞其肝功能。

食安中心表示，測試結果只是反映鑄鐵鍋樣本在實驗室條件下釋出的金屬量，並不代表是一般正常烹調過程中可能由廚具遷移至食物的金屬量。

消委會主動向兩代理商提出會否主動回收，同時把結果交予海關，海關派員巡查，發現其中一款已下架，消息指下架品牌為「Lodge」；海關又成功購入3款產品，並安排進行測試。

「Bruno」代理商指廠商已在進行化學安全測試，結果合格，但為安全起見，已暫停銷售相同批次的有關產品，日後會取得安全報告才再銷售。「Lodge」廠商指鐵為人體必需金屬，又已提供獨立的化學測試報告，又認為測試比較不公平。「Vermicular」代理商已呈交獨立的化學測試報告；「柳宗理Sori Yanagi」指鑄鐵鍋沒有塗層，鐵釋出量高屬正常。

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