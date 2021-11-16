中美視像會晤　習近平促相互尊重　拜登不支持台獨

中國國家主席習近平與美國總統拜登於北京時間周二（16日）早上8時46分舉行視像會面，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。習近平希望中美相互尊重、合作共贏，願與拜登形成共識；拜登則指雙方應確保不出現公開衝突，強調不支持「台獨」。至早上10時42分上半場會談結束，下半場於15分鐘後繼續舉行，至中午12時24分結束。

今次是拜登上台後，中美領導人首次透過視像舉行雙邊會晤。拜登表示，作為中美領袖有責任確保雙方競爭不會演變成公開衝突，不管是有意或無意；並認為雙方需要重建共識的護欄，清晰坦誠對待雙方的分歧，以及在雙方利益交匯的領域一同努力，這不是施捨恩惠或賣人情，而是作為大國應做的事情，因雙方不只對兩國，也影響全世界。

拜登又指，美國會永遠堅持其價值觀，捍衞其盟友和夥伴，各國必須遵守規則。他指，會與習近平討論美方關注的領域，包括人權、經濟問題以至確保自由開放的印太地區。他提到，過去也有過很多對話的機會，期望雙方今次坦誠對話，不迴避問題，亦希望下次可以訪華，與對方面對面會談。

習近平表示，很高興見到拜登這位老朋友，指當前中美發展都處於關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。他指，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業；強調這是中美和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。他認為，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，願與拜登形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，又指這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

拜登在會上表示，願明確重申美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過加強同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。他又指，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。 ​​​

習近平亦闡述中方在台灣問題上的原則立場，強調台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，美方一些人有意搞「以台制華」，這趨勢十分危險如同玩火，而玩火者必自焚。他指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾；強調世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但若「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

從白宮官員發放的照片及美媒影像可見，除了拜登外，美國國務卿布林肯、財政部長耶倫等重要官員亦有與會，拜登在一開始保持笑容，與習近平互相揮手打招呼。中方發布的影像則顯示，中國國務委員兼外長王毅、中共中央政治局委員兼國務院副總理劉鶴等一同出席會議。