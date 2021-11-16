接連走漏確診國泰機師　130同事受累隔離　港府死撐無阻商討通關

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，最近有多名豁免檢疫的貨機機師確診新冠肺炎，潛伏期更曾進入社區，造成播毒危機，國泰航空隨後自行收緊對機組人員的防疫指引。行政長官林鄭月娥今早(16日)出席行政會議前，被問到國泰的做法是否足夠，林鄭回應指國泰航空的決定均由運輸及房屋局與航空公司討論和協商而來，認為現時措施適合，強調要讓香港社會正常運作。

林鄭表示，在做好外防輸入同時，亦要考慮讓香港社會正常運作，因為香港不少食物、日用品都來自內地或外地，有必要保持物流暢通。她指現時市面正在恢復，若突然失去來貨，情況將難以想像。

她又強調並非只豁免機組人員檢疫，政府與航空公司一直保持緊密溝通，而衞生防護中心亦作出行動，要求在外地曾與確診機師同住同一酒店的130位貨機機師接受21天隔離，人數已經非常多。她認為現時航空公司的措施適合，又指確診個案沒有影響本港與內地通關的商討工作。

有傳港府考慮收緊機組人員抵港後的豁免檢疫安排，要求機組人員由外地返港後要家居檢疫14天，東網正向相關部門查詢。

另外，有指摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨日(15日)抵達香港，短暫停留32小時，獲豁免隔離檢疫。林鄭回應時強調行程有限制及風險可控，而規例559E容許政務司司長按照不同個案，在符合防疫安排下批准豁免檢疫，而是次個案已獲政務司司長批核。林鄭又表示今次個案為經濟申請，指摩根大通為大銀行，相信他來港處理重要業務。