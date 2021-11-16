辦學生活動報大數食差價　涉詐逾千萬　2職員遭廉署起訴

廉署起訴一間非政府機構的一名董事及一名經理。

廉政公署今日(16日)落案起訴一間非政府機構的一名董事及一名經理，控告他們涉嫌作虛假陳述，詐騙教育局向該非政府機構撥款共逾1,000萬港元，為中小學生舉辦課後活動。2人已獲准保釋，本周四(18日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告為何顯華(52歲)及文海欣(31歲)，案發時分別為校聯支援協會有限公司的董事及經理，他們被控3項罪名，即2項串謀詐騙及1項串謀使用虛假文書的副本。

案情指，何的妻子是扶苗關注協會有限公司的董事，校聯支援協會及扶苗關注協會均為非政府機構，獲教育局批准推行「校本課後學習及支援計劃—區本計劃」。該計劃旨在透過舉辦中小學課後活動，提升清貧學生的學習效能，教育局於2015/16及2016/17學年，向2個協會撥款推行該計劃。

其中2項控罪指2人涉嫌於2015年3月1日至2017年4月30日期間，串謀何妻及2名校聯支援協會職員詐騙教育局，向該局訛稱獲聘於該計劃轄下72個項目任教課後學術活動的兼職導師，在上述2個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會訂立合約，而其任教時薪均為165港元或195港元。

餘下1項控罪指2人涉嫌於2016年10月1日至2017年1月25日期間串謀何妻，知道或相信相關文書為虛假文書而使用該等文書的副本，意圖誘使教育局接受它們為真文書的副本，並因接受它們而作出或不作某些作為，以致對教育局不利。該等涉嫌虛假文書為校聯支援協會及扶苗關注協會兩個銀行帳戶的銀行結單，涵蓋2016年9月至11月期間的交易，以及由上述2個銀行帳戶開出的332張支票。

廉署調查發現，教育局分別向2個協會撥款約650萬港元及380萬港元，以推行上述72個項目。2名被告涉嫌向教育局訛稱該等兼職導師的時薪均為165港元或195港元，但他們實際收取的時薪為60港元至150港元，據報有人向教育局出示上述虛假文書作為導師支薪紀錄。