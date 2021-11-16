男教師被搜出雷射筆否認藏武　警員供稱被告指到場找朋友

27歲男教師涉嫌於前年9月中在灣仔馬師道一帶攜有一支雷射筆，事隔約1年半後，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案教師否認控罪，案件今天(16日)在東區裁判法院開審。拘捕警員供稱，案發當日接報灣仔有大型集會，隊伍乘警車至近馬師道時，由於路邊有燃燒物，隊伍下車戒備，其後有6人跑向馬師道方向的運動場，他截查其中1人時在其背囊中搜出一支黑色雷射筆。案件下午續審。

報稱教師、27歲被告黃坤培，被控於2019年9月15日在灣仔馬師道，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即一支黑色雷射筆。

案發時駐水警第2梯隊的警員徐信恆(音譯)供稱，當日傍晚接報灣仔有大型集會，他隨隊到場支援，隊伍乘警車至告士打道近馬師道時，由於路邊有燃燒物，隊伍下車戒備，其後他聽見有人大叫「黑警」，未幾看見有人跑或急步，約20至30米外，有10多人從馬師道天橋下來，跑向馬師道運動場方向，其中6人聚在一起跑，他截停其中1名身穿黑色衣物的男子，在其黑色背囊中搜出黑色雷射筆、鴨舌帽、毛巾、雨衣、2個防毒面罩和濾罐。徐稱，當時問及黑衣男到場目的，對方表示來找朋友；他最終拘捕該黑衣男，鎖上膠手銬，及後轉交刑偵同事接手。

辯方盤問時，呈遞一個白色塑膠盒，並問到徐對膠盒有沒有印象。徐稱沒有。辯方續指，涉案雷射筆當日放在膠盒內，並與電池分開放置。徐表示不同意。辯方又指，當日背囊內還有一個粉紅色塑膠袋，而雷射筆和電池等物品放在膠袋內。徐亦不同意，雖然記得當時背囊有一個橙紅色膠袋，但內裏只放了鴨舌帽、毛巾和雨衣。

案件編號：ESCC1082/2021