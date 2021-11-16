涉參與前年10.6暴動表證成立　男被告自辯：當日從事裝修工作

2019年10月6日港九多區都有反修例示威遊行，其中在灣仔一帶的示威衝突至近傍晚時更演變成暴動，警方需設防並驅散示威者，最終警方拘捕多人。眾被捕人士當中的7男4女否認暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品及在公眾地方管有攻擊性武器等罪，案件於區院被裁定表證成立。其中1名男被告今(16日)出庭自辯，稱當日只是往灣仔從事裝修工作，卻在回程途中被警員截停，他並沒有打算參與非法集結或暴動。

11名被告依次為仇銘芝、梁耀文、黎樂恆、何高僑、梁偉楓、林永聰、張鳳嬌、岑朗賢、蘇朗豪、余雪菁，及梁思婷。他們被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。他們另外各被控於同日同地，身處非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即口罩或防毒面具，相當可能阻止識辨身份。蘇朗豪另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一支屬於3B級別的能發出雷射光的裝置。

梁偉楓自辯指，從事裝修及保險工作，案發前有大學師兄介紹他往灣仔一單位進行裝修工作，而他當時只有案發當天有空，遂於當日前往該單位裝修。他表示那陣子時不時有示威遊行發生，認為對他工作不會有影響，而他當日中午到達灣仔時，一切正常，並工作至五時多啟程回家。他離開單位往乘巴士途中，遇有很多人並以為正在遊行，他又因聞到催淚煙味道，而拿眼及口罩等戴上。他見並沒有危險，亦聽不見任何警告，遂續覓巴士路線，途中卻遇防暴警着他們停下及舉高手，他亦依言照做。

案件編號：DCCC 1018/2020