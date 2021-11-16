持刀漢陳真涉刺傷夫婦咬甩前區議員耳朵　辯方稱被告受襲方行兇

太古城商場外於2年前反修例示威浪潮期間發生持刀傷人事件，五旬無業漢涉刺傷一對夫婦及咬甩前區議員趙家賢耳朵，案件今(16日)於高院續審。被刺傷的男事主接受盤問時被辯方質疑，他被刺前除與被告爭執外，其妻又扯着被告不讓他離開，且有人罵被告是「大陸仔」，其後男事主更舉起右手握拳攻擊被告，且曾打他背部。男事主表示對該些指稱沒有印象。

現年50歲的被告陳真，被控於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。陳另被控於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

控方於開庭時先向男事主溫浩倫指出，控辯雙方沒有爭議，溫所指當日刺傷他的灰衣男子是被告，溫亦確認當日他一直戴着口罩。辯方盤問溫時先表示，被告明白自己對本案所有傷者造成的傷害，並要律師代他向溫致深切歉意，律師又詢問溫能否原諒被告，不過高院法官張慧玲即打斷他，反問「（呢樣）同案情有咩關係？」其後辯方指溫在庭上說及案發經過的證供有誇大及不正確之處，溫則否認有誇大。

辯方指當被告說出「光復台灣」後溫即有激烈反應，溫妻同樣有負面反應，且有人指罵被告是「大陸仔」。溫稱當時確聽到類似說話但不記得是否由其妻說出。辯方建議指當日溫與被告爭吵後被告曾行開，溫妻卻拉住被告且與他爭執，溫稱只記得被告曾行開，其餘則不記得。

辯方又指，當被告行開後溫曾繞過牆並衝向被告，期間更撞開了一個路人，其後舉右手握拳攻擊被告，及後被告才用刀刺溫的肚。溫表示沒有印象受傷前有衝向被告及揮拳打他背部，只記得受傷後見到被告在妻子身後他才衝前舉手扯開被告。另外，辯方又指溫最初見到被告時，被告並無將雙手放入背包內，溫稱確曾見到此事，才會認為被告當時很奇怪。

案件編號：HCCC 204/2020