研究指香港接種疫苗現瓶頸　皆因港人質疑疫苗陰謀論

有研究發現，比起其他地方，港人對疫苗的安全性及成效有保所留。

政府谷針不斷，近日有跨地域研究分析市民疫苗猶豫的成因，發現香港人對疫苗的安全性及成效有保留、相信疫苗陰謀論等，均令本港逐漸出現接種疫苗的瓶頸。研究又提到，制度信任、疫苗時效和數碼鴻溝等問題，令社會不同群體對接種疫苗持不同意見。

研究由城市大學進行，為了解新冠疫情發展和影響，於6月15日至30日期間透過問卷，訪問了香港、新加坡、日本、南韓、美國和英國等地共逾7,200人，展開跨地域的比較研究，分析其疫苗接種、防疫政策和訊息恐慌等態度。

研究發現，香港的年輕群組對疫苗的安全及成效較有保留；最年輕和收入最高的受訪群組較抗拒政府在面臨危機時查閱個人資料，同時最憂心資料被濫用。另外，香港對疫苗計劃、政策追蹤等一系列疫苗陰謀論指數，均較其他受訪地區高。相較其他地方，港人對疫苗抱有一定的質疑，並傾向不願說服身邊人接種疫苗。

此外，香港跟南韓和新加坡一樣，市民對制度愈缺乏信任，愈會相信疫苗是為了追蹤和管控。研究指出，若受訪者以「科學報告」作為接收疫情資訊的主要媒介，會提升相信疫苗陰謀論的機會。其合理推測是：各地區於疫情期間存在不少偽科學資訊，人們未必有能力判斷。

港人尤其是女性較年長，以及位處中產階級的受訪群組，在疫情期間的訊息恐慌程度較低；加上疫情下人們生活及工作更依賴數碼，致各個群體出現分化的數碼鴻溝，例如女性、低收入的香港受訪者在使用資訊科技的機會和能力均處於劣勢，而香港年長受訪者更在使用資訊科技的收益上處於明顯劣勢。