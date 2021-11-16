維園年宵競投創紀錄　連叫40口逾6萬元成交　花農豪言賺百萬

持續近2年的新冠疫情雖未平息，但仍無阻維多利亞公園年宵檔位競投，175個檔位已悉數租出盡沽。而今日(16日)展開的第2輪拍賣競投中，出席人數盡管僅約50人，但氣氛毫不遜色，尤其當拍賣到人流出入旺點的檔位時，叫價相當激烈，於近高士威道出入口的其中一檔位，叫價多達40口，最終以60,500港元成交，較底價高出11倍，打破昨日(15日)最高紀錄。由於多個檔口競爭激烈，有部分人於拍賣期間，發生了嘈吵小插曲，需要職員出動分隔。有花農坦言，今屆拍賣競爭比去年激烈，相信是因為大家對市道有信心，投價亦比上年放膽，估計最少可賺50萬港元以上，達百萬港元亦未嘗不可。

以全場最高價60,500港元投得檔位的梁生表示，過去多年都會於同一位置擺檔，故在情意結驅使下，捨得花錢投下心頭好。除了最高價的檔位，他另一個檔位亦花約4萬港元投得，他笑言兩檔位所花的金額雖較他預期為高，但對市況有信心，加上有熟客支持，故不擔心其所賣的水仙花銷情，希望生意額可達百萬。不過，他補充不會因以高價投得檔口，將成本轉嫁予顧客，反而希望以薄利多銷，令雙方開心過年就好。

另外一位在競投時表現激動，一度在場內叫囂的李生事後則分別以2萬，及16,200港元成功投得2個相連的檔口。他表示今年競投激烈，由於該2檔口是志在必得目標，因此在競投時難免激動，對於拍賣價錢，他認為是合理價，因為多了競爭。

而幾乎每年都會參與競投維園年宵的「蘭花大王」楊小龍表示，今日只投得2個檔口，連同昨日投到的6個檔口，今年維園年宵僅佔8個檔口，為此感到失望，因為只達他原先預期目標的一半。他指，今年競投花近16萬港元，但同樣價錢於去年已可投得16個檔口，慨嘆今年對手們都很放膽出價。他估算，競爭激烈原因，是疫情放緩，加上港人仍未能外遊，相信會多了香港市民行維園年宵。