男子與15歲少年肛交　付30元了事　認罪候判

10年前因侵犯6名少年而入獄12載的男子，前年刑滿出獄後不足一年，又再帶一名15歲少年到其住所，不但稱呼對方做妻子，更強行脫去少年衣服，讓少年為他口交，再與少年肛交至射精，期間不忘用手機拍下過程。該中年漢今(16日)在高院承認與未成年男子肛交、向16歲以下兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品等共5罪。法官把案押後至12月9日聽取求情及判刑，期間為被告及事主索取精神科報告，被告須還押候懲。

現年48歲被告李國偉，報稱任職電工，曾經結婚並育有一名兒子，其後他與妻子離婚。他在2011年曾因侵犯6名11至13歲少年，承認非法肛交等12罪，判囚12年，至2018年7月出獄。在本案中，他被控於2019年9月9日，在柴灣興華(二)邨一單位，與未滿16歲的X肛交、向X作出猥褻作為、非禮X，以及製作兒童色情物品，即涉及X的12張相及9段片段，另發布兒童色情物品，即涉及X的2張相及3段片段。

案情指當日凌晨，X前往自助洗衣店洗衫，期間被告上前搭訕，聲稱自己是個有錢人，可以給X生活費，做X的父親，要求X跟他返家。X同意，抵埗後，被告取去X手機，並向X說希望X做他的妻子，隨後便親吻X，再強行脫去X的衣服，X反抗無果。被告隨後帶X洗澡，用手觸摸X的陰莖，再把X的手放到他的陽具。洗澡後被告帶X到睡房，要求X為他口交，X照做，過程歷時約10分鐘。

接着，被告把塗上了潤滑劑的手指插入X的肛門，繼而把勃起的陰莖插入，過程中沒有使用安全套。2人肛交約20分鐘，結果被告在X的肛門射精。完事後，被告說作為他的妻子，X需留在住所與他裸睡。同日早上，被告交還手機，並給30港元X讓X去上學。X隨即將事件告知母親並報警。警方調查時，揭發被告曾用手機拍下X的裸照、X為他口交的片段等，又曾把該些影像傳給另一人。被告在警誡下，聲稱X曾形容自己家境貧困，只要被告為他買電腦，他可以做任何事情。醫療報告顯示，X事後出現肛裂。

案件編號：HCCC49/2021