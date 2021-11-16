21歲少女胸口求診不治　醫生稱死者未抽骨髓已兩度停心跳

21歲少女因胸口痛，5年前到瑪嘉烈醫院急症室求醫，其後被約束在病床並注射鎮靜劑，帶去進行電腦掃描及抽骨髓做檢查，但未抽到骨髓，少女心臟已經停頓，後來雖然搶救成功，但少女再沒有醒來，延至22天後死亡。死因庭今天(16日)就事件展開研訊，醫生作供指，以死者的病徵，有很多種疾病的可能性，故先安排她入住內科病房再作詳細檢查，惟未抽到骨髓情況已經急轉直下。

死者蘇潔茵，終年21歲。她在2017年1月4日早上入住瑪嘉烈醫院內科病房，同日晚上心臟至少兩次停頓，延至同月26日不治。死者父親蘇遠光作供，指女兒身體健康，沒有長期病患，入院前一晚已經不適、「食唔到嘢」，4日因頭暈作嘔、四肢無力而召救護車入急症室。蘇父指，女兒當時仍然清醒、對答如流，直至女兒被約束，醫生通知要抽脊骨髓，他在病房外等候約10分鐘，醫生突然告知女兒已沒有呼吸、正在搶救，之後女兒便再沒有醒來。

急症室醫生盧偉作供，指當日為死者診症，得知她有心口痛、呼吸困難、冒汗、心跳加速等症狀，心口的痛楚更輻射到左邊肩膊，左上肢感麻痹，轉位置會頭暈，心電圖顯示大致正常。但由於死者心臟位置近左胸椎下方有雜音，盧便將死者送去內科病房作進一步檢查。內科病房醫生王華鈦作供，指死者的維生指數正常，但中性白血球指數高，超出正常的3倍，反映死者可能有炎症、感染、免疫系統毛病等問題，需要做電腦掃描及抽骨髓，作進一步檢查。

內科病房護士崔詠儀作供，指當日下午首次接觸死者，當時她無表示有任何不適。至下午近6時見到死者坐立不安、「瞓喺度左轉右轉」，感覺她很緊張，崔便為她調高病床，當時死者對答仍很流暢，醫生曾告知死者患有驚慌症。到晚上近7時40分，崔吃過晚飯回到床房，見到死者吐口水在腰兜，同時有保安在病床附近候命，將她約束在病床上，並注射鎮靜劑針劑，其後將她帶去做緊急電腦掃描。

崔指，死者在內科病房時血壓一到升至180，但根據醫院指引血壓達200才會通知醫生，故她並沒有特別轉告醫生。崔否認死者曾經嘔吐，指她只是吐出透明的口水，蘇父在庭上聞言激動指「你有冇睇過㗎！姐姐！」蘇母亦大叫「正一大話精！」，並激動落淚。

案件編號：CCDI-89/2017