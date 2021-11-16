本周五出現月偏食　香港太空館預告直播

繼今年5月後，本港將於本周五(19日)再次出現月偏食，香港太空館將於當天下午5時30分至7時在網上直播是次月偏食，市民可透過康文署及香港太空館Facebook專頁觀賞直播，亦可於黃昏月出時望向東北偏東的方向觀賞。

月球當天下午5時38分升起，屆時食甚已經結束，月球正逐漸離開地球本影。至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束。由於月食開始時，月球仍在地平線之下，在香港只能觀賞到月食部分階段，因此是次現象又稱為「帶食出」。

月偏食時，月球並不會被地球本影完全遮蔽，不過今次月食發生時，月球高度較低，而且天色尚未全黑，市民可能較難清晰看到月球的位置。當天下午6時，月球高於地平線不足5度，香港太空館提醒市民在選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

香港太空館屆時會透過其YouTube頻道(www.youtube.com/hkspacem)直播是次月偏食，並由館長們分享與月食相關的有趣科學知識。市民亦可瀏覽康樂及文化事務署「康文＋＋＋」Facebook專頁(www.facebook.com/LCSDPlusss)及香港太空館Facebook專頁(www.facebook.com/hkspacem)同步觀賞月食。