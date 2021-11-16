下學年SSSDP副學位學額稍減　每年資助額增最多120元

政府今日(16日)公布在2022/23學年，指定專業／界別課程資助計劃(SSSDP)將資助8所專上院校共32個副學位課程的2,501個學額，較本學年減少了45個。下學年實驗室為本課程的資助金額每年增至38,520港元，而非實驗室為本課程的資助金額則每年增至22,120港元。

該32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。

政府指，受資助的副學位課程和學額數目經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。2022/23學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由21/22學年的每年38,400港元增至38,520港元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,050港元增至22,120港元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，有關資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

報讀獲資助的副學位課程，學生可直接向有關院校申請。資助計劃由2015／16學年起推行，資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程，為有殷切人力資源需求的行業培育人才。計劃由2019／20學年起擴大資助範圍，資助每屆約2,000名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。