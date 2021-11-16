大埔屯門4日3宗衝斑馬線　警查網片拘危駕司機

警方留意到網上近日流傳3段車Cam影片，顯示在上周三(10日)至周六(13日)期間，大埔及屯門分別有司機駛經斑馬線時無依法停車，對正在橫過馬路的行人帶來危險。新界北總區交通部主動作出深入調查，昨日(15日) 在大埔區以涉嫌「危險駕駛」拘捕2男1女(28至74歲)司機。

新界北總區交通部(調查及支援組)伍詠詩警司表示，第1宗案件發生於上周三中午約12時20分，片中顯示有途人正橫越大埔汀角路近海寶花園對出斑馬線時，一輛私家車直駛而過。警方經調查後，掌握姓鄧(74歲)男司機身份，將他拘捕及扣查其涉事座駕。

第2宗案件在上周五(12日)發生，當日下午約1時半，行人已踏出太和邨麗和樓對出的寶雅路一條斑馬線，但有私家車照樣前行。警方根據片段掌握線索，拘捕姓林(43歲)女司機。翌日下午約1時，屯門安定邨定德樓附近出現第3宗案件，當時一名鐵騎士駕駛電單車，無視行人衝過斑馬線，28歲巴基斯坦裔男司機其後落網。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

伍指出，上述案件幸未對途人構成傷害，否則後果不堪設想，警方強烈譴責該些不負責任的司機，提醒駕駛者駛近斑馬線要謹慎小心，仔細觀察兩旁有無行人橫過馬路，尤其是小童、長者或殘疾人士，有需要時就應該停車。倘若有途人已踏出斑馬線，司機必須停車讓途人先行，如有違法，警方絕不姑息，必定會嚴正處理。而市民若目擊以上3宗案件，或有任何相關資料提供，請與警方聯絡助查。