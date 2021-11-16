戴耀廷等3人涉選舉非法行為　戴擬認罪明年4月再訊

正在就佔領中環案服刑的港大法律系前副教授戴耀廷，連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，被指在2016年立法會換屆選舉中，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。3人共被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，案件今天（16日）在區域法院再提訊。戴透過律師表示擬承認全部控罪；葉及石則會在同意案情後，獲控方不提證供起訴，改以簽保守行為方式處理。法官決定將案押後至明年4月25日，到時正式聽取答辯。

被告為戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）、石守正（50歲），戴報稱退休，其餘2人則報稱董事。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。除戴續須還押外，其餘2名被告續准保釋。

控罪指，戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

案件編號：DCCC 683/2021