失業率稍回落至4.3%　仍有逾17萬失業大軍

新冠肺炎疫情緩和，失業率有所改善。政府統計處今(16日)公布，今年8至10月經季節性調整的失業率為4.3%，與7至9月比較，下跌0.2個百分點，但仍有171,800人失業；同期的就業不足率為1.9%，跌0.2個百分點。勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場應會繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟復甦的步伐。

統計處指樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業情況有相對明顯的跌幅。其中，餐飲服務活動業的失業率在今年8月至10月較7至9月明顯下跌0.8個百分點至7.7%。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及餐飲服務活動業。

總就業人數由今年7至9月的3,658,000人，上升8至10月的3,666,500人，增加約8,500人。同期總勞動人口為3,838,200人，與早前大致相若。失業人數則由180,600人跌至171,800人，減少約8,800人。同期的就業不足人數亦由79,000人下跌至72,700人，減少約6,300人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場應會繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟復甦的步伐。本地疫情穩定的情況和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動，惟幾近冰封的訪港旅遊業仍然是制約因素。