今增1宗輸入個案　東涌福朋喜來登酒店13環境樣本驗出病毒

本港新冠肺炎持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(16日)新增1宗新冠肺炎確診個案，本港個案累計12,389宗，另有少於10宗初步確診。日前3名確診國泰貨機機師的基因排序幾乎一致，顯示他們極可能在德國酒店逗留期間受到感染。

新增個案為輸入個案，涉及L452R變種病毒株的感染。個案涉及一名21歲女子，由屬高風險的A組指明地區印度，經航班AI1314抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測時確診。她已於6月22日及9月16日在印度接種2劑由印度研發的Covidshield疫苗。

另一方面，因應香港東涌福朋喜來登酒店15樓北翼涉及基因排序相同的「Delta」變種病毒株AY.4.2亞系，即「Delta+」的群組，涉及56歲從英國抵港男子(個案12374)及62歲從泰國抵港男子(個案12382)，中心本月12日於相關房間內和該樓層的共用空間共採集了73個環境樣本當中13個樣本化驗結果涉及「Delta+」病毒，其中5個於56歲患者的1515號房間內、8個於62歲男子的1517號房間內採集；另外8個樣本化驗結果不確定(其中3個於1515號房間內、5個於1517號房間內採集)；餘下52個樣本化驗結果沒有發現該病毒。

酒店的消毒工作已經完成。44名於11月1日至6日期間曾入住該酒店同一樓層北翼房間的住客，已獲安排到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

中心表示3宗涉及國泰貨機機師並帶有L452R變種病毒株的輸入個案。中心最新的全基因組測序分析進一步顯示，53歲機師(個案12387)的基因排序與於本月10日確診的2名貨機機師(個案12376和12378)幾乎一致，顯示以上3人極可能在德國酒店逗留期間受到感染，而相關個案的跟進工作仍在進行。