家計會推性教育新刊物　提醒家長勿低估孩子領悟力

香港家庭計劃指導會(家計會)今日(16日)推出，適合小學生的全新《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》性教育小百科，協助家長滿足小學階段孩子的好奇心，建議家長與小學生討論「生命的起源」這課題時，不要低估他們的領悟力，可全面涵蓋新生命奇妙的成長過程、生命的寶貴價值及懷孕的風險，幫助兒童學會欣賞生命的美好和建立正面的人生觀。

此書分為6個章節，以圖解形式，深入淺出地全面涵蓋「認識身體」(男女性生殖系統結構)、「生命的起源」(受孕的過程)、「肚子裏的奇幻歷險」(懷孕及胎兒的成長)、「驚險的旅程」 (懷孕的風險)、「寶寶出來了」(生產的過程)及「照顧初生的寶寶」(初生嬰兒的照顧)。

家計會指，該性教育小百科主要以小學生為對象，同時亦適合家長、小學老師、性教育工作者及對此主題有興趣之任何人士。此書與坊間同類書籍不同之處，是它包含了較深入的相關生物及醫學知識，例如性別形成、基因及懷孕併發症等。

該會資深教育主任周卉卉呼籲家長不要小看孩子的領悟能力，小學生學習這方面全面的性知識，有助建立健康的性態度及正面的人生觀，不單合適和切合孩子們的需要，更滿足他們的性教育學習權利。初小學生可由家長伴讀此書，高小或以上可自行閱讀。