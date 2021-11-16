六旬漢否認強姦寮屋「靚女」鄰居　案件開審

居於新界鐵皮寮屋的已婚六旬漢，前年涉嫌強行把一名他稱作「靚女」的女鄰居拉入屋，再脫去褲子並把陰莖插入她的下體，期間事主向他說「等陣畀你老婆知！」，他竟回答說「唔驚！」涉案男子被控一項強姦罪，他否認控罪，案件今(16日)在高院開審。

63歲被告章群，已婚。他被控於2019年12月6日，在新界某單位強姦X。現年42歲的X供稱，2000年她與丈夫Y在內地結婚，育有一對子女。2012年，她來港定居，5年後成功申請讓Y及子女也來港，一家四口住在新界一間鐵皮寮屋。被告是她的鄰居，她形容鄰里關係不錯，彼此見面會打招呼和談天，被告平日會稱呼X作「靚女」。

X供稱， 2019年12月，她沒有就業，被告於是讓她跟他往地盤工作，她主要負責清潔，日薪800港元。案發當日，她第二次跟被告上班，2人踩單車到附近一間村屋工作，至下午收工各自回家。其後，被告叩門向她說要出糧，她站出單位，從被告手中收過一疊現金放進褲袋，正當她欲折返時，被告突然用力捉着她的膊頭往他的單位推，並說「入去飲茶啦！」，X道「你黐線㗎！」，被告即答「驚咩啫？」，大力把X推入屋後關門。

X憶述，當時被告口中含着一粒糖，他上前把糖吐到她口中，她隨即把糖吐出，問他「你做咩？」。被告隨後捉着她手臂拉她入房，以上身壓着她，令她面向天花躺在床上。她嘗試用腳撐開，但因被告力度太大，故不成功。此時，被告先脫去她的長褲及內褲，再脫去自己的褲子，X感到「好驚」、「有少少頭暈」，掙扎無果。接着，被告用陰莖插入她的下體抽插2下，最後在她的私處外射精。事後她回家「喊咗好耐」，亦感到憤怒，之後沒有再理睬被告。至去年10月，X與丈夫談及此事，並由丈夫代為報警。

案件編號：HCCC154/2021