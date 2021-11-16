打擊非法餵飼野豬　林健鋒倡提高罰款至5萬

社會上對野豬出沒及傷人高度關注，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為政府應多管齊下跟進野豬於市區橫行的問題，建議成立跨部門專責隊伍，處理野豬造成的滋擾，且要加強執法及擴大現時禁餵區範圍，並加重違例餵飼者罰款，由現時最高1萬港元增至5萬港元。

林早於2018年3月在立法會提出書面質詢，跟進野豬造成滋擾問題。資料顯示，漁護署於2018年至2020年接獲有關野豬投訴個案超過900宗，反映市民受到野豬滋擾有增無減，他建議設立由漁護署、食環署等跨部門組成的專責隊伍，一條龍處理野豬造成的滋擾，包括加派人手處理非法餵飼野豬的檢控及執法工作，倘若發現野豬於市區橫行，應立即跟進及處理衍生的環境衞生問題。

漁護署、食環署及環保署曾開展顧問研究，承辦商設計出3款預防野生動物滋擾垃圾桶，據稱研究顯示新設計能有效減少野生動物滋擾，他建議於全港不時受野生動物滋擾的垃圾收集站「黑點」，採用新設計垃圾桶，以減少野生動物在戶外垃圾尋找食物。

他續稱，要減少野豬在民居附近出沒，最簡單有效的方法是通過加強宣傳教育工作及加強巡查及執法，令市民停止餵飼及不當處理戶外垃圾。他強調政府應定期檢視管理野豬策略的成效，最重要的原則是要保障市民安全及防止傳播病菌。林健鋒已報名參選立法會商界(一)功能界別，另一參選人為姚逸明。