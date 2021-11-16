香港國際七人欖球賽再度延期 由明年4月推遲到11月5日

香港欖球總會和國際欖球理事會(World Rugby)今日(16日)宣布，香港國際七人欖球賽因疫情再度延期，原定於明年4月舉行的賽事，將延至來年11月5日展開，是次已是第五次延期或取消「香港國際七人欖球賽」。

欖總表示，儘管總會有信心可在2022年4月舉辦符合防疫規範的賽事，惟基於旅行限制及入境檢疫措施持續生效，無法預計是否所有參賽隊伍均可於來年4月赴港參賽。因此提出延期，總會認為此項安排符合賽事、隊伍及球迷的最佳利益。至於2023年4月的香港國際七人欖球賽將如常舉辦。

欖總指出，自疫情大流行至今已累計虧損2億港元，「香港國際七人欖球賽」連番延期更迫使欖總用盡財政儲備、裁減了超過40%員工，並結束了其職業球員計劃。

欖總行政總裁麥偉彬(Robbie McRobbie)說，疫情令整個體育界都受到嚴重衝擊，若政府所支持的M品牌大型體育活動長時間無法舉辦，在國際賽程中消失的風險便會愈來愈大，對該等運動項目和體育社區都會造成永久傷害。更諷刺是當啟德體育園開幕之際，香港可能已經沒有國際賽事可以舉辦了。