物價騰踴下最低工資凍足4年　工會促改「1年1檢」助基層追通脹

為保障工人權益，港府在2011年實施最低工資，惟條例實施10年來今年首次「凍薪」，維持在每小時37.5港元。然而，有工會今(16日)指，現時最低工資2年才檢討一次，今年決定凍結令基層變相凍薪4年，惟兩電先公布明年加電費，而各大公共交通服務公司亦決定加價或取消優惠，食住行乜都貴，令基層勞工捉襟見肘，期望可以把「2年1檢」改為「1年1檢」，以追上通脹。

最低工資委員會年初時考慮到香港經濟正處於深度衰退，失業率高企，決定維持最低工資水平在每小時37.5港元。然而，近一年過去，疫情放緩，經濟活動開始復甦，根據政府資料，截至2021年9月，綜合消費物價指數已錄得連續9個月上升，衣食住行亦加價下，基層當災。工聯會屬會服務業總工會表示，兩電早前宣有明年加電費，港燈更加7%，而新巴、城巴明年亦將加價3.2%，港鐵車費扣減又即將完結，基層支出大，但收入維持。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指，不少基層工友指物價騰踴，現時買個大麥包作早餐亦用上10多港元，午膳亦要60至70港元，基層家庭實在難以負擔，大多都會選擇帶飯，但無奈菜價、肉價亦高昂，令他們捉襟見肘。丘又指政府於2019年4月至11月，合共批出5,978份外判工合約，當中有25%時薪只有41港元或以下，十分接近最低工資，他解釋因為「判上判」制度，令工友未能獲得原來招標的薪酬，惟外判工大多年老、易被剝削，故希望政府主動檢討現時「2年1檢」機制，並改為「1年1檢」來保障他們。

勞工及福利局局長羅致光在今年2月宣布維持現行法定最低工資水平時曾表示，因為在短期內作機械式的檢討和所採取的指標，很可能並非勞工界以為「一年一檢」可以增加法定最低工資水平，而可能會減少，現時根本難以估計這個風險，故平衡所有考慮後，維持現時的做法。最低工資委員會下一次的兩年檢討將會在2022年10月31日或之前完成。