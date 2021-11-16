佛教聯合會擬擴建柴灣佛教墳場骨灰安置所　增約9700個新骨灰龕位

位於柴灣歌連臣角道香港佛教墳場或擴建其骨灰安置所。

骨灰龕位不足，一直為人所詬病。根據區議會文件，香港佛教聯合會計劃擴建其位於柴灣歌連臣角道香港佛教墳場現有的骨灰安置所，提供約9,700個新骨灰龕位。該址位於香港佛教墳場毗連的一塊土地，面積約4,036.47平方呎。

該會指，過往曾利用天台及在部分未用之位置增建2,000多個龕位，但預計該批龕位在未來1至2年内全部售光，届時將不會再有任何龕位提供，故提供新申請。該會續稱，計劃興建的骨灰安置所共有2層，總樓高6.3米，並設家族(4人)龕位457個，標準(2人)龕位9267個，預計有關土地撥劃能於2022/23財政年度内完成，項目預計於2026/27財政年度落成使用。

此外，本港泊車位長期短缺，衍生車輛違泊和交通擠塞等問題。運輸署早前指，至今已物色到7個推展自動泊車系統項目的選址，以提供更多泊車位。根據東區區議會文件，政府建議在柴灣盛泰道及常茂街交界用地興建聯用綜合大樓，並為自動泊車系統項目其中一個合適選址，除設置一個公眾停車場外，提供一所運輸署指定駕駛學校暨考試中心，以及運輸署及路政署的職員辦公大樓及其他附屬設施等。

項目將提供約160個私家車泊車位及約36個小型巴士泊車位，實際車位數目視乎詳細設計而定。項目受環境限制，將應用「高塔型」自動泊車系統以提供部份私家車泊車位。項目預計獲批准撥款後展開擬議工程，工程料為期4年。