彭博專欄批立會選舉受操控　曾國衞去信轟散播恐懼

美國彭博新聞社於本月7日在網站刊出題為「Hong Kong's Stage-Managed Election is Fooling Nobody（香港被操縱的選舉愚弄不了任何人）」的專欄評論文章，批評香港立法會選舉受操控 ，又特別提到獨裁者利用不公平、非自由的選舉，為政權製造認受性。政制及內地事務局長曾國衞3日後去信彭博社，批評專欄文章含有毫無根據的評論及散播恐懼，形容其用偏頗及譁眾取寵的報道破壞本港選舉制度的意圖「極度可悲」，應當受到強烈譴責。

曾國衞在信中指文章批評明顯是雙重標準，每個政府必然希望市民在任何選舉投有效票。他又稱，不論政治派別，港人均可自由投票及參選，港府鼓勵所有合資格、有公民意識的投票者參與下月立法會選舉。

文章由彭博編輯、專欄作家 Matthew Brooker 撰寫，評論香港「完善」選舉制度後首場立法會選舉，提到民主的表面粉飾對獨裁體制之重要，形容要令選民投票可能是今次選舉最大挑戰文章。又提到廉政公署警告呼籲投白票或不投票的行為是犯法，又舉例白俄羅斯總統盧卡申科及敘利亞總統巴沙爾等獨裁者，指他們慣常利用與自由、公平相差甚遠的選舉，爭取認受性。