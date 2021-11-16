foodpanda送遞員今與資方談判　數十人場外聲援　警方舉藍旗

早前外送平台foodpanda的送遞員因不滿被削減訂單服務費及待遇欠佳，發起持續數天的罷工，而今日(16日)下午送遞員將派出8名代表與外送平台見面，商討送遞員待遇事宜。不過，談判期間有數十名送遞員到達會面現場大廈外聲援，並有約20名警員現場戒備，及後更舉起藍旗，指在場人士參與未經批准集結，呼籲聚集人士盡快散去。

外送平台foodpanda送遞員罷工一事擾攘多日，今午派出代表與外送平台會面時，約有數十名送遞員在會面現場的大廈外聲援，其中有人高舉標語，反對外送平台待遇不公。現場有約20名警員及1架警車在場，部分警員身穿防刺背心，並拉起橙帶圍封現場，又於行人路上架起鐵馬及多個雪糕筒。警員提醒在場人士需遵守「禁聚令」，並拍攝現場情況，及後更舉起藍旗，稱在場人士參與未經批准集結，呼籲集會人士盡快散去。

送遞員代表的Waqas Fida表示，他們並不想罷工，但若未能獲得滿意答覆，將會計劃再於本周六(20日)及下周日(21日)或其他繁忙時間罷工，期望今次會面可獲得實際成果。

另一名參與談判的送遞員代表鄭先生則表示，公司早前稱送遞員薪金不跌反升的說法令人憤怒，因公司提供的繁忙時間獎金只會集中在周六及周日，加上下調訂單的服務費，是將他們應得的薪酬以獎金形式發放，有損生計，表明即便會被秋後算帳亦會罷工。

而外送平台foodpanda的營運總監Pedro Dias表示，期望會面有成果，同時強調資方並沒有報警。