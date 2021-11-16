警員涉DONKI偷拍裙底案續審　保安員否認誤導警方

男警涉嫌於休班期間，在尖沙咀美麗華廣場二期「DONKI」超級市場內偷拍女士裙底之案件，今天（16日）在九龍城法院續審。超市保安供稱，被告利用一個有破洞的袋，再將手機放置其中去偷拍女子裙底，但辯方爭議破洞是由其他保安與被告拉扯時所造成。至此裁判官打斷辯方，指破洞呈長方形狀，故向辯方律師確認：「你係話扯都扯到個長方形出嚟？」

本案38歲被告蘇賢浩被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍事主X裙底。超市女保安黎玉鈿今繼續作供，辯方盤問她時指，她在首份警方證人供詞稱，她在被告尾隨首名女子時，已經發現被告手持的黑色環保袋的袋底有洞，並凸出手機鏡頭。到錄第二份供詞，她則改稱是袋側有洞。惟她在庭上作供時又稱，被告跟蹤3名女子後，她與被告擦身而過一刻，才發現對方手持的黑色環保袋的袋底有洞。辯方質疑黎誤導警方，黎否認並解釋她看見被告尾隨女子時，思索其黑色環保袋內有偷拍工具，是她向警察表達得不準確。

辯方續指，黑色環保袋上的洞，是由其他保安與被告拉扯時所造成。裁判官打斷辯方發問，指破洞明顯由剪裁而成，故向辯方確認其說法，是否指拉扯也可造成這種形狀的破洞。辯方回應指，被告的指示是黑色環保袋本來是完整無缺。黎不同意辯方說法。本案將於12月22日續審。

案件編號：KCCC 2043/2021