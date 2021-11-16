陳虹秀脫暴動罪　官令控方付其法援分擔費

香港社工總工會理事陳虹秀早前與另外7人，被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動，區院法官沈小民於去年9月裁定陳被控的暴動罪表面證供不成立，陳最終獲判無罪。陳其後向法庭申請由控方支付陳需負擔的法律援助署分擔費，沈官今（16日）頒下判詞，批准陳的申請。

據判詞指，控方反對陳虹秀的申請，因認為陳沒有在合適時間內提出其有力及有效的解釋，因此屬自招罪嫌。控方又指被陳誤導，令控方誤信針對她的證據較實際情況強。控方指陳當日身穿黑衣，配有防毒面具和揚聲器等裝備，在暴動現場出現及被捕，顯示她是有備而來，且早有預謀不遵照警方指示，在集結現場逗留。

但沈官認為陳當時只是穿印有「我哋係社工，守護公義」的黑色短袖T恤及白色長褲，頸上掛有一個3M空氣過濾器口罩，並管有一部戶外擴音器連兩支咪，其所講所做均展露於人前。沈官指看不到陳有把有力證據收藏起來，因此控方的反對理由並不成立。沈官指綜觀本案情況後，認為批准辯方訟費的申請是合乎現行法律的要求，故批准其申請。

案件編號：DCCC 12/2020