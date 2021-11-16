房委會運作盈餘較預期少7億港元　整體盈餘仍有135億港元

香港房屋委員會就機構計劃作年終檢討，以2020/21年的財務業積作初步結算，其中運作盈餘有88.43億港元，比起修訂預算的96.04億港元少7.61億港元。不過，在計入代管服務帳目結果和撥付予政府的款項後，房委會2020/21年度的盈餘淨額為135.72億港元。截至2021年3月31日，房委會的綜合現金和投資結餘為579億港元，較修訂預算的568億港元高11億港元，房委會解釋指，主要是由於投資收益較預算為高。

雖然租住房屋業務方面一如預期出現赤字，不過房委會文件指出，2020/21年度運作赤字為2.59億港元，較修訂預算低5.21億港元，主要是由於其他經常開支和薪酬較預算為低。而在商業樓宇業務的運作盈餘方面，則較修訂預算低1.15億港元，主因為租金寬減的調整。資助自置居所業務的運作盈餘比修訂預算則出現較大差異，較修訂預算低11.87億港元，主要是因為售出的租置計劃單位數目及從轉讓補價所得的收入較預算少。

在資金管理帳目盈餘方面，較修訂預算高13.36億港元，主要由於環球股票市場表現強勁，令投資收益較預算為高，房委會表示在2020/21年度資金的整體投資回報率為9.4%，較上年度回報率高出7.43%，盈餘淨額為135.72億港元。

文件亦有提及，2020/21年度的機構計劃共有52項主要工作，其中4項為新工作，而48項為持續進行的工作。而截至2021年3月31日，7項主要工作已經完成，另外45項主要工作則如期進行、持續進行或部分完成。