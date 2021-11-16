教育局擬重置迦密梁省德學校　選址觀塘安達臣道發展區

觀塘安達臣道發展區討論多時，教育局計劃在觀塘安達臣道發展區(地盤KT2a)興建一所樓高7層、設有30間課室的小學，以重置迦密梁省德學校。項目預計於2021至22立法會年度向立法會提交擬議基本工程計劃的撥款申請，預計工程約3年內完工。

梁省德學校現址位於九龍順安邨，校舍建於1979年，屬於俗稱的「火柴盒式校舍」。校舍佔地面積狹小，校內設施遠遜於現有的小學校舍建校標準。新校舍將設於安達臣道發展區地盤KT2a，鄰近安泰邨。新校舍佔地約67,382.08平方呎(包括斜坡面積約1,506.95平方呎)，設施包括30間課室、4間小組教學室及1間學生活動中心等，並提供多用途場地及其他附屬設施。

教育局指，工程計劃的工地範圍內並無樹木，在工地範圍外的行人路上的其中3棵小樹有可能受這項工程計劃的影響，將向相關部門提交移植樹木的建議供審批。同時，計劃種植32棵樹木以綠化校園，並將提交相關部門審批，最後方案可能會有調整。此外，擬建新校舍將加入多項綠化措施，包括在地下、2樓、5樓及6樓增建花槽栽種植物，以美化校園及作教學用途。