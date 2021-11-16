疫下灣仔露宿者增多垃圾為患　區議員促社署解決滋擾問題

疫情下露宿者數目遽增，灣仔區議會今日（16日）召開會議，有區議員關注露宿者行為對環境衞生帶來滋擾，令街道鋪滿垃圾及發出臭味，質詢政府有否臨時措施解決滋擾問題。社署署長梁松泰指署方將盡力協助露宿者，但指有部分露宿者不願接受援助。

區議員李碧儀指灣仔區近期出現很多露宿者，而且並非在固定位置流連，加上他們有很多怪異習慣，包括在街上鋪滿垃圾等，期間垃圾會發臭，最後露宿者更擴大佔領範圍，對當區居民造成困擾。其中有一些垃圾被視為有價值的物資，因此食環署不會處理，而社福機構的跟進工作亦未見有大成效。李更反問社署是否一定要等到露宿者上樓，並質問現時有否臨時措施幫助解決露宿者滋擾問題。

另一區議員顧國慧指現時長者宿位不足，也難以在短時間增加，建議增設日間託管服務，令照顧者可以外出及工作。

社署署長梁松泰回應指露宿者問題相當複雜及常見 ，因為露宿者有不同的精神問題甚至濫藥等，署方會盡量透過服務隊協助，他指有社工曾透露「露宿者本身唔鍾意人哋幫」，但署方會繼續提供暫時住宿宿舍，全港約有300多個宿位，強調只要他們願意接受相關服務。

梁續指明白有些露宿者都是「鍾意周圍走」，署方人員會盡力「跟住佢同勸佢」，希望他們接受相關援助。他又指已在街道登廣告，藉此推廣暫托服務，令各區有需要人士得知資訊。