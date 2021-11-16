明日大嶼「逢島必輸」　危及江豚綠海龜　環團憂香港淪臭灘

「明日大嶼」計劃爭議多年，一直遭到許多環保團體反對，擔心會釀成滅頂的生態災難。有團體今日(16日)發表研究報告，比較世界各國的各種填海人工島，發現失敗的人工島成「爛島」例子比比皆是，而人工島填海工程更會污染水質及影響海岸線。研究亦指出，政府推行「明日大嶼」或會引發3大生態危機，當中包括愉景灣、梅窩銀礦灣的海灘恐會遭到侵蝕；甚或會變成「臭灘」，積聚大量污染物；而綠海龜及江豚生境亦恐怕受到影響，嚴重更可致綠海龜從此絕迹香港。

本土研究社聯同綠色和平今日發表《逢島必輸？——從世界爛島預示「明日大嶼」》研究，當中比較了世界各國合共11個人工島例子，包括印尼峇里Serangan島、阿聯酋棕櫚島、中國蓬萊及萬寧日月灣等。其中提及此類人工島所引發的生態問題往往不止一個，例如印尼峇里Serangan島的填海項目竣工後，海岸侵蝕的情況嚴重，當地著名旅遊勝地薩努爾海灘遭嚴重侵蝕；亦令綠海龜生境及珊瑚遭到破壞致死；更污染了水質及影響海岸線。

研究又指出，強推「明日大嶼」或會引發香港生態危機，由於填海工程會縮小東大嶼都會和大嶼山之間的水域，導致可能改變該區的波浪形態，而附近的愉景灣及梅窩銀礦灣則首當其衝受到影響。當中提出如海浪變強，大嶼山附近的海灘或會發生海灣侵蝕，包括大白灣和三白灣、銀礦灣等均不能幸免；而若進入愉景灣的海浪變弱，沉澱物或會越積越多，造成臭味和水質污染，作為海灘垃圾黑點的愉景灣，其積聚污染物的情況會愈趨嚴重，愉景灣、梅窩銀礦灣或均會變成「臭灘」。

此外，「明日大嶼」亦會影響綠海龜及江豚生境。研究指出，南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有瀕危的綠海龜上岸產卵的地點，政府去年年底亦擴展了深灣的限制區域及及延長限制期，不過，深灣距離「明日大嶼」填海選址範圍只有約10多公里，工程恐會影響綠海龜的繁殖環境，甚至令其從此絕迹香港。而江豚作為本地物種，有記錄顯示「明日大嶼」填海地點附近曾觀察到有江豚出沒，相信填海工程亦會同時危及江豚的生態環境。