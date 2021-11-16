衞生署批准國產新冠藥臨床試驗　對抗變種病毒或未如理想

國產新冠肺炎治療藥物有望於今年年底上市，有中國製藥廠商研發的新冠中和抗體聯合療法已於美國、巴西等國進行3期臨床實驗，結果發現該藥物將重症新冠患者的住院和死亡風險降低78%，惟新藥可能在變種病毒肆虐下效用大減。衞生署已證實該藥品的新藥臨床試驗申請已獲批准。

騰盛博藥與清華大學、深圳第三人民醫院合作，研發抗體治療。騰盛博藥表示，雖然抗體療法和疫苗均是透過免疫起作用，但前者成效更快，比起疫苗需時幾個星期，抗體治療於用藥後，血液裏的抗體濃度能立即激發至最高點。

當局續指，對比接種疫苗後體內的抗體濃度不會一直維持高水平，新療法因對抗體進行基因修飾，令「藥物半衰期」延長到至少60天以上，其藥物濃度更能保持6至9個月。新藥物對抗體反應不高的人，特別是長者或免疫有缺陷等人更有幫助，更適合用抗體治療進行預防，提升保護力。

由去年至今，衞生署曾發出1張BRII-196/BRII-198相關的臨床試驗證明書，即新藥的臨床試驗申請已獲衞生署批准。醫管局則表示，專家一直密切留意疫情變化、臨床醫療和科研實證的最新發展，並參考世界各地藥物監管機構及藥物生產商的最新數據，亦會透過既定機制作出評估，適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物，確保感染新冠肺炎的病人可獲處方經驗證安全和有效的新藥物。