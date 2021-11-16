政Whats噏：不滿改建大球場評估報告　區議員鬧爆政府代表

政府打算改建香港大球場，計劃將現時4萬個座位，大減至9,000個。康文署早前委託顧問，就改建香港大球場進行噪音同交通影響評估，並喺今日(16日)派員到灣仔區議會講解。之不過區議會方面就不滿評估報告欠缺圖表同數據，又嫌顧問所做嘅調查太過片面，更有區議員直斥當局見步行步，無尊重過議員，相當不忿咁話「今日當佢哋冇上過嚟！」

話說列席會議嘅顧問，指曾就增設一系列減低噪音措施及隔聲屏障嘅效果，透過電腦模擬同埋進行實地評估；加上曾於2019年9月一個非假期日子，到大球場一帶做車輛流量嘅交通評估，認為改建係符合環保署同運輸署嘅要求。

民政事務局總康樂事務經理(康樂及體育)阮慶強，就話大球場改建之後會繼續保留符合國際標準嘅天然草球場，並喺無賽事或大型活動進行嘅日子，供市民同團體訂場使用，而增設嘅跑道則開放予大眾跑步之用。

政府代表嘅講解，多位區議員都唔滿意，副主席林偉文好勞氣咁話，唔知政府代表到底想點，所謂評估報告竟然連圖表都冇張，PowerPoint亦欠奉，「唔係諗住憑你哋嘅三寸不爛之舌去說服我哋呀？」。仲話「運輸署喺咪第一日上嚟區議會開會？」，又指「你哋今日搵我哋嚟『備悉』，我當你哋冇嚟過算啦」，並要求下次開會時要收到最齊全嘅評估報告，同埋話「區議會依家係人少咗啲，但係我哋都係要受尊重㗎，你哋返去再準備下先至返嚟啦。」

區議員李碧儀亦不滿相關文件用「備悉」一詞，認為唔尊重區議員，批評政府代表「唔知你哋中間做過啲咩諮詢工作啦，連最簡單嘅評估報告究竟幾時做、邊度做都唔知」。跟住佢又直斥「就咁幾行字拋出去，公眾都幾難接受」。區議員顧國慧就質疑相關政府部門見步行步，話唔明白點解要用電腦模擬，又話份文件好多虛詞，希望下次畀多啲資料。

眼見同事越講越火滾，主席黃宏泰出嚟打圓場，話有好多市民都好關心大球場改建，希望局方喺區議會上吸納意見，返去諗下個市場定位同性質，清楚向市民交代。

遭到區議員圍攻嘅阮慶強，最終都要講聲抱歉，話可能礙於技術性問題，暫時未能提供數據方面嘅資料，話若有相關資料補充，會適時向區議會提供。