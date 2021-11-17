東方日報A1：尿素短缺災難　百業玩殘　全民埋單

東網早前報道內地為穩定國內供需，上月中起管制車用尿素等化肥產品出口，令本港車用尿素供應轉趨緊張，包括專營巴士及貨車在內的逾7萬輛需使用車用尿素才可發動的柴油車，隨時陷入停駛危機，舉步維艱。東網追查後再發現，相關管制出口措施實施滿月之際，有從內地入口原料並在港生產車用尿素的廠房，昨日起因為原料耗盡而被迫「熄機」停產，恐最快在農曆年後才有望復工。廠商估計，供應嚴重短缺將推高車用尿素零售價，每10公升桶裝車用尿素或加價至150至160元，加幅高達30%。貨運業界稱，燃油價格現已重拾升軌，面對「油魔」和「尿素荒」雙重夾擊，業界無奈需將成本轉嫁消費者，百物勢必貴上加貴，全民「硬食」埋單。

俗稱「車用尿素」的柴油機尾氣處理液，生產時需用到煤或天然氣，其用途是將柴油車輛排放的氮氧化物，化學還原成氮和水，從而減少約80%廢氣排放。目前全港約15萬輛柴油車中，逾半均須使用車用尿素，包括歐盟四型以上的專營巴士及貨車等。

本港車用尿素主要從內地入口，當中大多數都屬製成品的液體車用尿素，但本港亦有兩間廠房從內地入口原料，再於本地加工生產車用尿素。其中一間本地廠房，原本生產車用潤滑油，兩年前起投資七位數字在荃灣工廈建立生產線，將從內地進口的原料尿素粉加工，每月產能可達30萬公升，佔本港車用尿素供應量達10%，主要批發予油公司及部分車房零售。

該生產商總經理羅啟堅表示，礙於國際燃料價格波動，內地尿素粉出口價格今年內已上漲約一倍，上月曾高達每公噸600美元，折合約4,700港元，而內地上月15日管制車用尿素等化肥產品出口，進一步打擊本港供應。

羅指，他訂購的約60公噸尿素粉，原定上月19日由青島經船運來港，惟無內地批文而未能發貨，「起初以為11月初（發貨），但仍無新消息，估計過年後才發貨。」該廠僅剩的尿素粉存貨，已於昨日生產成最後約兩萬公升車用尿素，而原料用畢後，現已被迫「熄機」停產。

羅稱，全港柴油車每月約需使用300萬公升車用尿素，專營巴士需求約佔當中200萬公升。他表示，目前本港車用尿素零售價為每10公升桶裝約120元，但他估計相關入口限制一日不解決，車用尿素零售價便不斷攀升，隨時升到150至160元，加幅達25%至30%。他形容，「尿素荒」已經迫在眉睫，促請港府盡快介入解決。

據貨運業界早前透露，柴油貨車的燃油和車用尿素消耗比例約為二十比一，一輛貨車每月的車用尿素開支最少要500元。香港貨櫃車主聯會林海達表示，新冠疫情下貨運業工作不穩，且燃油等開支上升，「搵食」已經艱難，若然車用尿素再加價，成本難免要轉嫁予消費者。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，本地車用尿素供應持續緊張，他已向港府反映，尋求與內地部門協商解決辦法。

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