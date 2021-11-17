觀塘擬建雨水蓄洪池免水浸　遊樂場上蓋重置增綠化空間

觀塘道、翠屏道及佳廉道一帶由於雨水管道排洪能力不足，較易發生水浸。有見及此，渠務署擬在上游位置的下秀雅道遊樂場建造地下雨水蓄洪池，協助減低該處的排洪壓力，並會將下秀雅道遊樂場在蓄洪池上蓋原地重置，提供更多綠化空間。有關工程正向立法會爭取撥款，如獲批，預計需時約5年完成。

工程主要涉及3部分，包括興建1所容量約6.4萬立方米的地下雨水蓄洪池、機電設施及相關的雨水渠；於附近道路興建雨水渠；及進行附屬工程，包括重置康文署辦公室、兒童遊樂場、足球場、觀眾席、洗手間、更衣室、休憩用地等相關設施。

工程完成後，該處可於暴雨期間，將上游大部分雨水截流至擬建的地下雨水蓄洪池作臨時儲存，待洪峰過後才排放到下游，從而減低該處的排洪壓力。

在工程進行期間，下秀雅道遊樂場(包括場內的足球場、兒童遊樂場、觀眾看台、洗手間、更衣室等設施)將會臨時關閉。渠務署會採用「一地多用」的理念，善用土地資源。當防洪工程完成後，將於地下蓄洪池之上蓋地面位置重置原有遊樂場的設施。

重置後的下秀雅道遊樂場將提供1個7人足球場、兒童遊樂場、觀眾席、洗手間及更衣室外，同時會提供更多綠化空間、健身活動設施等，供不同年齡市民享用。另一方面，下秀雅道遊樂場設有無障礙通道連接秀雅道及曉光街，為行人提供更理想環境往來周邊設施。