政府刊憲　36個地點納入強制檢測

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處36個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有27個指明地方被納入強制檢測公告，包括柴灣柴灣道233號新翠花園4座、香港仔海傍道3號逸港居3座、香港迪士尼樂園度假區香港迪士尼樂園、柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈地下及1樓柴灣街市、柴灣怡豐街33號地下漁灣街市、香港灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓入境事務處、香港仔香港仔

大道171號金豐大廈地下香港仔郵政局、港灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心等。此外，因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處四個指明地方，包括港灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處、尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康、尖沙咀彌敦道63號國際廣場 G3A-G3C 及 UG3-UG4號鋪 Marks & Spencer，以及尖沙咀廣東道3–27號海港城港威商場3樓3328號鋪翡翠拉麵小籠包的人士需要再次進行檢測。

另外，由於五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別，包括沙田文禮路 23-25 號地下明愛沙田幼兒學校、灣仔皇后大道東 282 號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心 1 字樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心、香港堅尼地城蒲飛路 27 號堅尼地城明愛服務中心 A 座 2 樓，B 座 1 樓部份、M1 樓部份、2 樓明愛堅尼地城幼兒學校、元朗錦上路吳家村 83A 聖公會聖約瑟堂幼稚園，以及香港半山區香雪道 7 號己連拿小學就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。