明年6套特別郵票今可預訂　虎年生肖郵票1月18日登場

香港郵政今日(17日)公布，明年1月至6月期間發行6套特別郵票，題材豐富，各具風格。當中包括一如以往於農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票，「歲次壬寅（虎年）」生肖郵票以虎為造型的工藝品作設計，屆時(1月18日)亦會同步推出「十二生肖金銀郵票小型張——健牛福虎」，展示配對成雙的健牛與福虎，為佳節增添喜慶。

其次是今年推出的「香港懷舊小食」郵票廣受歡迎，香港郵政將於5月26日發行「香港懷舊小食II」，以香港各式地道小食，體現地道生活飲食文化。

而2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動是中國第一次舉辦冬季奧運會，香港郵政將於2月4日發行一套郵票，以展示不同比賽項目，延續市民對奧運的熱情。明年2月18日又推出以「粵港澳大灣區發展」為題的郵票，以紀念該區域發展。

此外，還包括「中國航天發展」為題的郵票小型張，描繪了中國航天自1970年起的發展里程，以宇宙設計的橢圓形郵票小型張內含2枚圓形郵票，恍如透過宇宙船的窗戶觀看太空。

市民即日起可於香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)或「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁(www.facebook.com/HKPStamps)預訂以上各款郵品。凡於12月6日(星期一)或之前預訂郵品的顧客，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。