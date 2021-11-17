半億音樂噴泉疏爽廁所臭格懶理　觀塘海濱公廁衞生差機構促改善

今年4月啟用的觀塘海濱公園音樂噴泉，因造價高達5,000萬港元遭炮轟浪費公帑，有機構今日(17日)更公布該公園內的廁所評為「臭格公廁」，令港府形象再扣分。適逢本周五(19日)為「世界廁所日」，香港廁所協會舉行「2021年香港最佳公廁」獎項，於過往1年巡查400多個不同廁所後，發現士美非路市政大廈公廁評分最高，而觀塘海濱公園及元朗站的公廁則最急需改善。協會同時提出7項公廁設計及管理指引，包括提供家庭廁所及安裝U型廁所板等。

廁所為每人每日必經之處，其中列入「香港最急待改善公廁」包括觀塘海濱公園公廁、佐敦覺士道公廁及西鐵元朗站，協會指視察時發現廁所地面濕滑、有尿垢、有積水及沒有清潔員工值班等問題。相反位於堅尼地城士美非路市政大廈街市內的公廁使用率高，環境設施整潔及配合綠色植物擺設，故榮獲金獎。銀獎及銅獎則分別為欽州街公廁及佐敦加士居道公廁。至於大埔林村放馬蒲公廁則獲得最持之以恆特別大獎，持續逾10年保持整潔。

協會建議，公廁可從舒適度、易達通、安全性、衞生、管理及維修以及教育方面著手，將尿斗分隔板及廁所隔間的高度統一標準，增加女性廁間等。香港廁所協會榮譽主席熊志權建議政府應整合部門處理廁所問題，同時成立恆常第三方機制巡查廁所，改善廁所質素。