假新聞立法研究須平衡　李家超稱或以管理方式處理

《施政報告》提到會立法研究規管「假新聞」，政務司司長李家超表示，港府會以平衡角度，以及按本港具體情況訂立措施。但他亦稱，立法規管只是其中一個方法，港府亦會可以管理手段處理；至今仍未決定採用何種方法，未來亦會諮詢。

李家超指出，有其他國家若發現流傳虛假訊息，或對社會造成破壞，便會先要求移除，同時給予發布者有申辯的機會；亦有做法是要求發布者作聲明，指明有關訊息未經求證及查證等。至於選舉方面，外國有規定於選舉前，不能發放與選舉有關訊息等。

他建議新聞業界訂下一套兼具自律以及公信力的守則，令從業員更專業化，以及達到社會期望。他強調，自由在法律下進行，才會更多自由空間，而有自由不等於能任意妄為。

對於就《基本法》23條立法，李家超認為，問題不是何時立法，而是立法過後的法例，能否是否足夠、管用及達到有效處理國家安全的問題。由於立法工作是以普通法進行，港府會作法律研究，亦會參考其他普通法國家的做法，例如美國、澳洲相關法例都很嚴格。

他又提到，過去曾有立法會議員荒謬地問政府，本屆任期內會否不就基本法23條立法。李家超指有關做法違反《基本法》，反映有關議員並非真誠擁護《基本法》及效忠特區政府。