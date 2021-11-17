新世界維港泳今可報名　參賽名額1500個　賽前須接種疫苗

停辦2年的「新世界維港泳」今年將復辦並迎來10周年。本屆賽事將於12月12日(星期日)早上舉行，今早(17日)10時30分起至11月22日晚上11時59分接受網上報名，參賽名額1500個。

是次賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。賽事沿用「競賽組」和「優悠組」，惟今年「競賽組」只供2019年入圍競賽組泳手報名，並以水試或其他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。「優悠組」若報名人數超過名額，大會將抽籤，並於11月25日公布抽籤結果，部分名額將優先給予2019年入圍的泳手，中籤的泳手須於11月底參與水試，通過水試者便能參加「優悠組」賽事。

「新世界維港泳2019」的「優悠組」及「競賽組」入圍泳手可享賽事報名費半價優惠，並獲豁免繳付水試及行政費用。而今年未有報名或未能成功抽中參與賽事的2019年入圍泳手，其優先參賽資格將獲順延至明年，並可享報名費半價及水試，以及行政費豁免。

今屆入圍參賽者須在比賽前14日或之前(即11月28日或之前)完成接種2劑政府認可之疫苗。領取選手包當日，即活動舉行前48小時內，須接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可新冠病毒核酸檢測，並取得無病毒結果。泳手須遞交電子健康申報表，以確認賽事前21日(即11月20日或之後)不曾離港，以及比賽當日須使用「安心出行」手機應用程式，以進入會場。