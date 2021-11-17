啟德校舍地擬改建過渡房屋　或增跨區學童　運房局被轟零諮詢

運輸及房屋局早前突然宣布在啟德沐安街興建過渡性房屋，有當區議員今日(17日)到政總外請願，批評運房局未有諮詢市民意見，一意孤行，指計劃令兩所中小學興建計劃被擱置，學童被迫跨區上學，直斥運房局手法如「霸王硬上弓！」

九龍城區議會主席楊永杰今到政府總部外請願，指原先擬建學校的啟德1B3區土地，以及1B2區用地，均被政府收回並宣布發展成提供近860伙過渡性房屋。楊表示運房局漠視啟德居民需要，因當區有很多家庭進駐，日後料增加數萬人口，對中小學位需求甚殷，此舉定必令跨區學童數字急增，不明當局覓地方針，又指郵輪碼頭一帶有很多優化地可用作興建過渡性房屋。

楊永杰更斥運房局一直沒有派員出席區議會，批評運房局局長陳帆「先公布後諮詢，走埋個程序」，又指現時更未有興建新校舍的時間表。

議員張景勛指當局選址有問題，並強行用當區土地解決政府問題，指昨日(16日)才收到第一份諮詢文件，強調已收集超過400名市民簽名反對及超過1800份問卷，98%居民反對在該用地興趣臨時性房屋。議員何華漢則指運房局零諮詢，在無配套及無民意授權下強推方案。議員梁婉婷指現時當區已有近600多名跨區學童，相信情況會更加嚴重，眾議員要求運房局即時終止計劃，並興建校舍，政府部門人員其後到場接收請願信。

楊永杰已報名參加立法會九龍中地方選區，另外兩位參選人是李慧琼及譚香文。