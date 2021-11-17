不滿被鬧癲佬　電工爭執捏斃女友認誤殺　今輕判12個月感化

曾入住精神病院的中年電工，被同居女友襲擊及罵他是「癲佬」後，涉嫌用膠紙封住她的眼、鼻及嘴，並從後用手把她勒死。他早前承認誤殺罪，今(17日)在高院判刑。法官李素蘭接納被告是受嚴重精神問題影響才犯案，事前沒有預謀，他當時並不清楚自己的作為。考慮到被告感後悔，還押期間一直有接受治療，認為應予以憐憫，判被告接受12個月感化令。

現年59歲歲被告林國榮，承認於2019年9月9日，在香港誤殺蔣小英（42歲）。他原本被控謀殺罪，但控方基於他的精神狀況，接納他改認誤殺罪。

案情指，被告於2019年5月出現精神問題，他於同年6月接受心臟手術後情緒開始不穩，到屯門醫院求診，顯示他患上焦慮症及抑鬱症。他於同年8月3日至22日入住青山醫院接受治療，其後獲准回家，但仍須定期回醫院覆診。

案發當日較早時間，死者曾向友人稱被告變得自私，打算與被告分手。當日下午，被告覆診後到死者所居住的單位。翌日早上，死者沒有上班，家人向被告查問，被告卻胡言亂語，家人遂到死者的住所，入屋後發現死者陳屍床上，她的雙眼被眼罩蓋住。經驗屍後，發現死者的頸有瘀痕，死因為頸項受壓下導致窒息。

案件編號：HCCC 253/2020