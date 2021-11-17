40年後的終極告白　3姊妹指控表叔漁船上多次強姦非禮

3名事發時年僅7歲至12歲的姊妹，40年前疑在父親的漁船上遭表叔性侵，包括趁女童入睡時「撩」陰部，又強行用陰莖抽插7歲女事主的陰道。後來在家庭聚會中，表叔欲摸其中1名事主的臉被拒後，終揭發事件。懷疑涉案男子否認1項強姦及5項非禮罪，今(17日)在高院開審。法官特意提醒陪審團本案發生在80年代，應好像看無綫電視劇般，代入當時的環境去考慮證供。

被告代號「T.F.M」，被控於1982年及1987年某日，在香港某船隻上非禮女童Y，及2度非禮女童X。他另被控於1986年1月1日至1987年12月31日期間，在香港某船隻上強姦及2度非禮女童Z。3名事主是姊妹關係，案發時X年約11歲、Y年約12歲、Z年約7歲。而被告則是3人的表叔。

控方開案陳詞指，3名事主的父親漁民，擁有自己的漁船，3姊妹有時會到船上玩耍，被告亦有時會上船幫忙打魚。1987年夏天，讀小五的X與被告單獨待在船上，期間被告突然叫X過去他的房間，然後將X平放在床，用身體壓着她，並脫去X的外褲連內褲，接着X感到有硬物進入她的陰道，之後X感覺自己下體有液體流出。數月後，X父親買了面積較大新船，X到新船耍樂及過夜。當她獨自睡在其中一房間時，她見被告走進並關門，脫去X下身衣物。X 感到有硬物進出她的陰道。

控方續指，X一直沒有說出這些事件，至2012年一次家庭飯局中，被告想摸X的臉，她感到反感，立即走開並叫「唔好摸我」。在她的丈夫連番追問下，她和盤托出，並向機構求助，最後由社工報警。得知X報警後，Y及Z亦說出自己的經歷。其中在1982年某天，Y在漁船上時，被告突然衝向她，用手捏她下體，她覺得這動作「好核突」，向被告叫「你唔好再係咁，如果再係咁，我會用刀斬死你」。被告於是縮手。

至於Z方面，控方指，1986至1987年間某天，Z在船上過夜，睡覺期間，突然感到有人用手擘開她的小腿，又「撩」她的陰部。Z睜眼見到被告，感到非常驚慌，不知被告會做甚麼，於是閉眼扮瞓覺，她感到當晚被告曾3次用手指插她的陰道。翌日，Z到船上玩，被告突然叫她入房，脫去Z短褲和內褲，用手按着她的上身，把陰莖插入她的陰道，Z左右郁動身體，嘗試掙扎，但因不夠被告大力，無法逃離。數個月後，Z因發高燒看醫生，被告揹她去診所，途中用手指插入她的陰道「撩」。Z曾把性侵事件告訴嫲嫲，對方回應說「細路女唔好亂咁講嘢」。

案件編號：HCCC307/2020