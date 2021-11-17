去年6.4非法集結　李卓人等5人求情押12.13判　另黎智英3人候審

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於2020年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身，因而被檢控。同案尚有7名被告，其中5人於開審前認罪，他們今日(17日)在區院求情後，法官胡雅文把5人的判刑押後至12月13日。

案中8名被告分別是黎智英、支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤、秘書蔡耀昌、前常委梁耀忠、常委梁錦威、民主黨前主席胡志偉、前記者何桂藍。其中李卓人承認煽惑他人、明知而參與、及明知而舉行未經批准集結3罪；蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威承認煽惑他人及明知而參與未經批准集結兩罪；胡志偉承認明知而參與未經批准集結一罪。

李卓人今自行求情，在法庭讀出其陳情書，指悼念「六四」是他一生激情所繫及「以身為香港人而感到驕傲」，表示「一生無悔」。而李在陳情書上亦講及創立香港職工會聯盟以幫助工人，曾任20年立法會議員服務市民，及是支聯會常委，最後則以「到今天，我坐監明志，亦只有如此。」作結尾，期間數度哽咽。辯方亦替其餘4名被告求情，指被告參與程度不高，亦非主動䇿劃角色，也沒有作出煽惑行為，且各人亦多年熱心服務社會，有良好品格，並認為當日造成的不便相對輕微，有被告更請求法庭考慮判處緩刑。

不認罪的3人中，黎智英和鄒幸彤被控於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。他們的案件已押後至12月9日裁決。

案件編號：DCCC 857-889,891,893/2020