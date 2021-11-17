9個新界年宵市場攤位下周二起競投　底價320至2990元不等

距離農曆新年尚餘2個多月，食物環境衞生署今日(17日)公布，明年新界區農曆年宵市場攤位，將於下周二(23日)開始公開競投，共有545個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。攤位底價由320至2,990港元不等。

9個新界區年宵市場分別設於葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場及屯門天后廟廣場。當中以沙田源禾遊樂場攤位底價最高，為2,990港元，共有49個攤位。而攤位底價最低為西貢萬宜遊樂場，共設16個攤位。

除屯門天后廟廣場年宵市場外，上述年宵市場的攤位競投皆會於下周二至下月2日期間，於荔枝角政府合署2樓禮堂舉行。而屯門天后廟廣場年宵市場的攤位競投將於下月7日在井財街社區會堂舉行。

食環署指出，當局有權延遲年宵市場開始日期和縮短特許期，包括搭建攤位和年宵市場營業時間，或暫停或取消年宵市場的全部或部分，無需交代原因。食環署會把競投價格根據剩餘日期，按比例無息退還予受影響的攤位獲許可人。獲許可人及其僱員或代理人均須在政府發出的口頭或書面通知指定的時間或之前，撤離准用範圍。