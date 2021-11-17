少女胸口痛入院後不治　醫生未能肯定是否病毒入心

少女4年多前因胸口痛到瑪嘉烈醫院求醫，在抽骨髓檢查前突然心臟停頓，雖然搶救成功，但終在22天後去世。死因庭今天（17日）繼續就事件展開研訊，急症室醫生指，死者腦部缺氧，心臟曾停止數次，最長一次近半小時，即使搶救亦不能起作用。

死者蘇潔茵，終年21歲。她在2017年1月4日早上入住瑪嘉烈醫院內科病房，同日晚上心臟至少2次停頓，延至同月26日不治。急症室醫生郭倩名作供指，死者入院當晚心臟數次停頓，最長一次達32分鐘。心臟超聲波顯示其情況很差，死者有休克及急性腎衰竭，亦曾數次抽筋，醫生診斷死者患有急性心肌炎。經過一輪檢查，急症室醫生判斷死者可能有肺炎，並診斷她由病毒引致心肌炎。

死者的心臟功能曾一度有進步，醫生為她進行手術移除人工心肺機。但1月16日的腦部電腦掃描顯示死者由流血及腦腫情況，腦神經醫生判斷做手術對死者沒有幫助，因為她腦部缺氧及心跳停頓情況已經維持一段時間。1月23日，死者家屬同意，若果死者心跳再次停頓將不會為她施行心外壓，最終死者在1月26日下午離世。

郭醫生指，醫院自死者入院首日已循急性心肌炎方向提供治療。後來在抽血報告發現死者體內有柯薩奇病毒的抗體，可能是死者在入院前一兩個星期感染過上呼吸道病毒，而該病毒可引致炎症併發症，引致心肌炎，但郭醫生不能確認是否「病毒入心」。

郭續指，1月23日當天，深切治療部專科醫生曾經向死者父母解釋，若死者心跳再次停頓，醫院將不會再對她施行心外壓、或做任何入侵性搶救，因醫生判斷搶救對最終結果並無作用。而這個決定不需家人簽署及同意，只需兩名醫生簽署確認。

案件編號：CCDI-89/2017