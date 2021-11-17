流行音樂及音樂製作高級文憑不再納SSSDP　都大證停辦

都大轄下的李嘉誠專業進修學院，其流行音樂及音樂製作高級文憑已停辦。

政府昨(16日)公布下學年指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)，將資助8所專上院校共32個副學位課程的2,501個學額，較本學年減少了45個。香港都會大學今(17日)向東網證實，原本為SSDDP資助課程的「流行音樂及音樂製作高級文憑」，已於本學年停辦。

SSSDP是2014年《施政報告》公布的措施，由2015/16學年起資助每屆約1,000名學生，修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程。有關計劃在2018/19學年開始恒常化，並將學額由每屆約1,000名增加至約3,000名。在2019年，副學位亦被納入計劃。

資助計劃旨為有殷切人力資源需求的特定行業培育人才，經有關計劃入讀指定課程的學生，可獲得部分學費資助。惟東網根據政府公布的課程名單發現，前身為香港公開大學(包括李嘉誠專業進修學院)的香港都會大學，其中流行音樂及音樂製作高級文憑原本為資助課程，並有30個學額，但下學年則不在資助名單上。

該校李嘉誠專業進修學院回覆東網查詢時表示，對所開辦的高級文憑課程均會作定期檢討，考慮課程的整體規劃、內容及行業發展，或會作修訂、調整或增減。經檢討後，該學院決定於2021/22學年停辦「流行音樂及音樂製作高級文憑」課程，故不會於2021/22學年招收新生。

現正就讀該課程的學生，可在2021/22學年繼續獲相關SSSDP資助。東網翻查資料，有關課程在2014/15學年開辦。