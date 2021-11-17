調查指逾80%受訪者贊成放寬禁聚　40%支持與病毒共存

本港疫情穩定，但政府一直無意放寬社交距離措施。有政黨本月進行一項問卷調查，結果顯示超過80%受訪者認為政府應放寬4人禁聚令，約40%認為本港應採取與病毒共存策略，以求恢復社會正常運作。

調查於本年11月4日至13日進行，隨機訪問了673名香港市民。結果顯示，82%市民認為政府應該放寬禁聚令，只有17%市民認為應該維持不變，無人認為應進一步收緊禁聚令。此外，有約60%受訪者認為，政府應放寬餐廳的分類及營業時間限制。

該黨主席羅健熙表示，結果反映市民禁聚令過於嚴苛，亦與現時本港疫情脫節，質疑政府容許渣打馬拉松、香港美食嘉年華舉辦，卻不放寬聚集人數，是出於政治原因，藉疫情打壓市民遊行集會的權利。該黨醫療政策發言人袁海文補充，已有清楚臨床數據和學術研究明確顯示，戶外傳染的數字遠比室內低，質疑政府是政治凌駕科學。

此外，約有40%受訪者認為本港應該採取與病毒共存策略，有35%受訪者則認為不應該，兩者皆不過半。結果反映市民對「與病毒共存」的應對策略意見分歧，但仍有較多市民認為應該就「與病毒共存」作出研究或準備。政府應先展開有關方面的研究，特別是收集已經採取「與病毒共存」策略的國家的確診及死亡數據。