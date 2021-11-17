假扮貨到付款呃司機代墊保證金　男技工涉58宗案被捕

警方早前接報，指有人利用假訂單，向貨運司機訛稱有接貨人會貨到付款，從而要求司機提前支付保證金。司機付款後發現並無接貨人接收貨物，懷疑受騙後報警。警方經深入調查，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名涉案男子。

觀塘警區重案組督察吳銘鋒表示，今年6月13日，本地運輸公司Lalamove一名司機收到送件訂單，隨即前往油塘與一名男子接洽，對方謊稱司機要先為貨物代付800港元，抵達啟德再向收貨人索取貨款連運費。事主不虞有詐，即時以「轉數快」墊支款項，惟駛抵目的地卻未能尋獲收貨人，嘗試致電寄件者詢問亦發現他失去聯絡，懷疑誤墮騙局，遂報警處理。

警方跟進調查，發現由6月至11月，九龍區共發生58宗同類手法案件，受害人均為運輸公司Lalamove或GoGoVan司機，騙徒會利用廉價貨件或雜物充當貨物，再利用不同藉口，例如要求司機先代付保證金、或存送虛假截圖予司機，使他們誤信已收到客人額外支付的費用，從而將差額退回。相關案件合共損失金額約57,000港元，最高一宗被騙去2,500港元。

警方分析現場閉路電視片段、電話紀錄及轉帳紀錄，鎖定一名疑人身份，昨晚(16日)突擊搜查油塘油麗邨一單位，拘捕報任機械技工的姓楊(29歲)男子，他現正被扣查。吳指出，案中騙徒一般只要求收取數百港元保證金，容易令司機降低戒心，最終受騙。警方向運輸業司機呼籲，遇到同類型情況應提高警覺，向客人詳細了解運送詳情、收貨人和寄件者資料等，倘有懷疑，可向警方查詢及作出舉報。