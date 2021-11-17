疫情無了期通關難實現　澳門暫未能與橫琴一體化

新冠肺炎疫情持續未完，澳門行政長官賀一誠今日(17日)出席立法會答問大會時稱，隨着疫情變化，粵澳兩地對防疫都提出新要求，即使是橫琴現時亦難做到與澳門一體化。他並提到，澳門今年9月17日出現疫情時，當地官員有23天時間不能前往橫琴工作，政府會持續關注疫情對澳門的影響，掌握每日的出入境數據和旅客數量等情況。至於與珠海通關會否恢復每7天1檢測的做法，他指出相關決策權在內地。

會上有議員坦言，疫情短期內難消失，故要求澳門當局與珠海方面加強溝通，以建立珠澳便捷通關模式，加強市民對建設深合區和大灣區發展信心。賀一誠表示，內地與澳門均需要根據疫情變化調整出入境政策。去年7月15日起與珠海恢復通關後，澳門沒有向珠海輸入1個病例，令珠海對澳門有信心，政府希望先做好自身防疫工作。

另一議員亦關注疫情下通關措施、紅黃碼區，以及經援措施等。賀回應稱很希望澳珠通關盡快恢復持7天檢測證明，但內地相關部門不開放，加上近期內地各地都爆發疫情，若澳門再出現8至10月期間的疫情波動，將使出入境措施再度收緊，故認為現時措施是控制澳門疫情的唯一辦法。

至於澳門分區分級防控措施得到國家衞健委的同意，雖然Delta變種病毒的出現打破相關措施，但澳門疫情不穩期間仍得到北京、上海等省市支持，並沒有啟動熔斷機制。

另外，賀表示今年內肯定不會再注資消費卡，因最近一次注資使用期至下月底才完結，但仍有很多餘額未用完。他稱，政府已動用1,000億澳門元公帑，而明年還要動用300億澳門元，雖然疫情令居民生活困擾，但政府同樣有很大壓力，故他希望市民理解體諒。